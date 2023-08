Goochelshow Armand Magic tijdens tweede avond van cultuurzomer: “Bezoekers brengen alleen eigen stoeltje mee”

Uitslaande brand legt leegstaan­de woning in Spelonck­vaart in de as

In de Spelonckvaart in Moerbeke-Waas is vannacht een woning volledig in vlammen opgegaan. Het gaat om een pand dat al geruime tijd leeg stond. De oorzaak is nog onbekend maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten.