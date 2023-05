Gevaarlijke honden die 77-jarige man aanvielen weggehaald op bevel van burgemeester

Buurtbewo­ners Destelwijk gekant tegen kaalslag voor nieuw bouwpro­ject: “Op minder dan jaar tijd wordt zo 20.000 vierkante meter groen verwoest”

De bewoners van de Destelwijk in Sint-Niklaas verzetten zich tegen de plannen van een projectontwikkelaar om een bos van zo’n 14.000 vierkante meter grotendeels te rooien, en in de plaats 25 woningen te bouwen. Eerder werden er in de wijk nog al eens twee kleinere, gelijkaardige bouwprojecten vergund. Alles samen goed voor 20.000 vierkante meter groen. De bossen liggen telkens zonevreemd op privaat woongebied.