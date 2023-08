Jongeren bouwen eigen wereld tijdens Minecraft kamp: “Samen spelen maakt alles extra leuk”

Een groep van 18 jongeren volgt deze week een ‘Minecraft kamp’ in de LAB school in Sint-Niklaas. Tijdens de lessen bouwen de kinderen op de computer een eigen virtuele wereld. “Elk jaar schrijven meer jongeren zich in om samen te programmeren”, ondervindt Hilde Keuppens van vzw Skillz.