Maand rijverbod voor trucker die fietsster aanrijdt: “Slachtof­fer kwam met benen onder vrachtwa­gen terecht”

Een trucker is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld voor een verkeersongeval met een fietsster. De vrachtwagenchauffeur had bij het rechts afslaan de vrouw aangereden, die daarna onder de truck was beland. Het slachtoffer geraakte zwaargewond.