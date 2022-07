Gemeente wil tegen eind 2024 alle sport- en speelterreinen rookvrij: “Vragen nu al om niet te roken op speelterreintjes”

“Niet roken in de buurt of in het zicht van kinderen en jongeren, daar gaan we voor”, maakt het gemeentebestuur zich sterk. “Tijdens onze Buitenspeeldag kleurden heel wat kinderen het rookverbodsymbool in. Daarmee gaven ze aan dat ze in een rookvrije omgeving willen spelen. We roepen iedereen op om daar op vier speelterreintjes rekening mee te houden. We engageren ons om tegen eind 2024 álle sport- en speelterreinen rookvrij te maken.”