Gemeente kant zich tegen nieuw ruimtelijk beleidsplan: “Nefast voor dynamiek in Stekene”

Kunste­naars Niko en Lut bestolen tijdens vakantie in Frankrijk: “In een klap ons hele digitaal archief kwijt”

De vakantie van kunstenaars Niko Van Stichel en Lut Vandebos is uitgedraaid in een kleine nachtmerrie. Dieven sloegen het raam van hun camper in Frankrijk in terwijl ze lagen te slapen en gingen onder meer aan de haal met hun laptop. Daarop stond hun volledig digitaal kunstarchief. “Voor ons enorm belangrijk, voor de dieven waardeloos”, doet het koppel een oproep om uit te kijken naar het gestolen materiaal.