Fototentoonstelling ‘Sun is Shining’ laat cliënten en zorgkundigen van Familiehulp stralen

Stekene Politiecon­tro­le vlakbij zomerbar The Lakehouse met drugshon­den: twee personen betrapt met drugs, gedrogeer­de bestuurder rijbewijs kwijt

De politie heeft zaterdagavond- en nacht een drugs- en verkeersactie gehouden in de Trompstraat in Stekene, vlakbij zomerbar The Lakehouse. Twee personen werden betrapt met drugs op zak. Een bestuurder was onder invloed van drugs, en moest zijn rijbewijs meteen inleveren.

16 augustus