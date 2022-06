Fototentoonstelling ‘Motorcrossen der Gelaagputten’ officieel geopend: “Herbeleef een monumentaal sportevenement”

“Veel Stekenaars herinneren zich nog de motorcross die elk jaar op Pinksteren plaatsvond in het Steengelaag”, zegt schepen voor Sport en Toerisme Heidi Van Gaever (GeBe). “Vorig pinksterweekend was het al 40 jaar geleden dat er voor de laatste keer motors brulden in het natuurgebied. Met een expo in openlucht die mooie foto’s toont herdenken we de ‘Internationale Motorcross der Gelaagputten’.”