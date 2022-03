Fietsster ten val in Stationsstraat

Sint-Niklaas Voorwaarde­lij­ke straf voor jongeman die crasht met gestolen auto

Een achttienjarige jongeman, die samen met twee minderjarigen vorig jaar in oktober crashte met een gestolen auto in Sint-Niklaas, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden voorwaardelijk. Hij moest zich ook verantwoorden voor een inbraak in een meubelzaak en een scheldpartij bij de onderzoeksrechter.

7 maart