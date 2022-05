Fietser (63) overleden na aanrijding door vrachtwagen

Moerbeke-Waas Overleden Eulalie bezorgt medebewo­ners Ter Moere postuum meer comfort: “Grand Café en bubbelba­den dankzij haar gulle schenking”

Als erkentelijkheid voor de jarenlange goede zorgen liet wijlen bewoonster Eulalie De Block woonzorgcentrum Ter Moere opnemen in haar testament. Zorgbedrijf Sakura investeert de middelen volgens haar laatste wens integraal in het woonzorgcentrum en het comfort van de bewoners. Paradepaardje is het nieuw Grand Café ‘De Zoete Praat’ dat donderdagnamiddag officieel geopend werd.

13 mei