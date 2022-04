Emilie’s Boutique verkoopt kledij voor dames met maatje meer: “Vrouwen zijn nu niet langer aangewezen op ouderwetse mode met bloemenprints”

Sint-Niklaas ‘De Passie’ wordt film in plaats van groots muzikaal evenement: “Alle opnames gebeuren komende maanden in centrum van Sint-Niklaas”

Het groots muzikaal evenement De Passie dat in 2019 werd aangekondigd, maar door corona moest worden uitgesteld, is definitief afgelast. In de plaats komt er een film, die de komende maanden op verschillende plaatsen in de stad wordt opgenomen. De première is voorzien in april van volgend jaar.

12:58