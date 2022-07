Elbow is nieuwe topband op affiche Crammerock

Elbow staat bekend om haar stevige live-reputatie, en scoorde hits met ‘One Day Like This’, ‘Lippy Kids’, ‘Bones’ en ‘Grounds For Divorce’. De band rond zanger Guy Harvey zal op zaterdag 3 september te zien zijn op Crammerock. Op vrijdag zullen ook The Subs, Panda Dub, Yong Yello en ILA hun opwachting maken in de tent. Eerder waren ook al Kaiser Chiefs, Triggerfinger, Jake Bugg, Stikstof, Noordkaap, Intergalactic Lovers, Circa Waves, Kids With Buns, RHEA en USED toegevoegd aan de affiche.