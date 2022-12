Dronken bestuurder betrapt bij controleactie ‘Goliath’

Stekene Bestelwa­gen van dakwerker brandt volledig uit: ook twee gasflessen ontploffen

De bestelwagen van een dakwerker is donderdagochtend volledig uitgebrand in de Frans van Brusselstraat in Stekene. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Tijdens de brand ontploften er ook twee gasflessen. Er vielen geen gewonden.

15 december