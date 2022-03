Distributienetwerk voor cannabis opgerold vlakbij grens

De inval is het resultaat van een onderzoek dat startte in Sint-Niklaas. De lokale recherche vond aanwijzingen dat drugsdealers zich gingen bevoorraden op een boogscheut van de grens in Stekene. Daar bevond zich in een pand in de Hellestraat de centrale stockageplaats van de drugsbende. Speciale eenheden van de politie vielen vorige week donderdag binnen op een tiental adressen waaronder Bosdorp en de hellestraat. Daarbij werd een grote hoeveelheid cannabis in beslag genomen.