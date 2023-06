Dieven slaan toe in Bormte terwijl bewoonster slaapt

Veerle Van Bellingen (57), zus van Wouter en moeder van vijf, veronge­lukt met fiets: “Ze is gestorven op een moment dat het leven haar toelachte”

De fietsster die maandagavond om het leven kwam bij een aanrijding in Sint-Niklaas is de 57-jarige Veerle Van Bellingen. Haar broers Wouter en Stef zijn bekende gezichten in de stad, maar ook Veerle zelf: voor haar engagement, haar positieve ingesteldheid. “Haar geluk vond ze in kleine dingen, maar één iets was voor haar het allerbelangrijkste”, zegt Wouter.