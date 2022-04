Dieven proberen auto te stelen

Sint-Niklaas/Sint-Pauwels Cis (20) rapt voor winst in finale Humo’s Rock Rally: “Sint-Niklaas is een inspiratie voor mijn teksten”

Hiphoptalent Cis Vermandel (20) woont in Sint-Pauwels, maar heel zijn leven speelt zich af in Sint-Niklaas. “Ik claim deze stad”, lacht hij. En daar mogen we blij om zijn, want op 24 april verdedigt hij onder de artiestennaam Ide Snake onze kleuren tijdens de finale van Humo’s Rock Rally in de AB in Brussel.

14 april