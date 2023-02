Dieven aan de haal met dure zadels uit paardenpension: “Eentje kost al gauw tussen de 2.000 en 4.000 euro”

StekeneDieven hebben ingebroken in een paardenpension in de Hinnenstraat in Stekene. De daders gingen aan de haal met elf zadels ter waarde van duizenden euro’s. Volgens de eigenaar van het paardenpension, die liever anoniem blijft, gaat het om een professionele dievenbende die al een tijdje in heel het land actief is.

“Bijna dagelijks wordt er wel ergens ingebroken in een manege of paardenpension”, vertelt de man aangeslagen. “De daders zijn daarbij telkens uit op duur paardentuig zoals zadels. Die zaten bij ons veilig opgeborgen achter slot en grendel in kasten maar ze hebben die met bruut geweld opengebroken. In totaal zijn er elf zadels verdwenen. Eén zadel kost al snel tussen de 2.000 en 4.000 euro. Vermoedelijk worden ze verkocht in het buitenland.”

Lampen uitgedraaid

De dieven hadden de inbraak goed voorbereid. Ze sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag. “Ze zijn wellicht via een weiland gekomen en hebben lampen uitgedraaid van de buitenverlichting”, vervolgt de uitbater. “Sensors werden afgedekt met handdoeken. Vermoedelijk waren ze met een bestelwagen want elf zadels krijg niet zomaar in een gewone auto. Jammer genoeg zitten we hier nogal afgelegen en is er dus ook niet veel sociale controle. Niemand heeft iets verdacht opgemerkt.”

Pas aangekocht

De meeste zadels waren eigendom van klanten van het paardenpension. Eén van hen kocht het pas begin deze maand nieuw aan. “Ik heb er welgeteld 18 dagen van kunnen genieten”, zucht de vrouw. “Ze plaatste een oproep op sociale media maar heeft weinig hoop om haar zadel nog terug te zien. De zadels zijn voorzien van een serienummer maar wie controleert dit bij een tweedehandsaankoop. Er is geen databank waar men kan checken of een zadel gestolen is. Ik kan paardeneigenaars alleen maar adviseren om voorlopig hun materiaal thuis op te bergen. Bij een inbraak thuis komt de verzekering namelijk wel tussen. Maar het is natuurlijk wel vervelend als men telkens met dat zwaar materiaal moet zeulen en soms wordt het ook gedeeld door verschillende mensen.”

Extra veiligheidsmaatregelen

De eigenaar van het pension gaat intussen wel bekijken of er nog extra veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. “Maar het is maar de vraag wat we precies kunnen ondernemen. Een collega had camera’s geïnstalleerd en de diefstal was ook op beeld te zien maar het heeft er niet voor gezorgd dat de daders geïdentificeerd konden worden.”

