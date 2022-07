Dienstenchequebedrijf Plus Home Services verhuist naar groter kantoor

“We wilden niet weg uit de dorpsstraat want de centrale ligging is voor ons ideaal om goed bereikbaar te zijn voor onze klanten en medewerkers”, vertellen kantoormedewerkers Tanja en Chalana. “Wel kozen we voor een groter pand zodat we ook op kantoor opleidingen kunnen voorzien voor onze thuishulpen.” Plus Home Services telt in Vlaanderen 62 kantoren en meer dan 4.300 thuishulpen en is intussen al meer dan 10 jaar actief in Stekene.