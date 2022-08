Dichters komen thuis in Klein-Sinaai: Poëzie in tuinen en in kerk

Onder de noemer ‘Dichters thuis in Klein-Sinaai’ vormt het dorp op de grens met Sint-Niklaas het decor voor een namiddag waarop dichters de hoofdtoon voeren. Een concept dat eerder al werd gelanceerd in Puivelde, en nu voor het eerst ook vorm krijgt in Klein-Sinaai. “Tuinen worden salons, dichters tuiniers en vrienden van de poëzie één en al oor”, klinkt het. “Omwille van het Reynaertjaar gieten we de poëzienamiddag in een Reynaertjasje. Met dichters die zich graag laten inspireren door deze schelm of dichters die, net als onze Reynaert, graag al eens tegen schenen schoppen. De poëtische en muzikale apotheose vindt plaats in de kerk van Klein-Sinaai, vlakbij de grot Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers.”