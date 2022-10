Circus Pipo slaat nog heel het weekend tenten op aan parking Tack: “Show die jong en oud zal kunnen bekoren”

Nieuwkerken Nieuwe uitbaters supermarkt Carrefour gooien roer om: “Terug een versafde­ling met beenhouwer en vlees van eigen runderen”

Nieuwe uitbaters Steve Servotte (39) en Bo Verbeke (33) van de Carrefour supermarkt in Nieuwkerken-Waas hebben de winkel in de Vlasbloemstraat in een nieuw kleedje gestoken. Blikvanger is de nieuwe, eigen versafdeling met vlees van eigen koeien.

