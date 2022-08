Centrum van Kemzeke drie dagen verkeersvrij tijdens dorpsfeesten

Stekene Wachttij­den tot 7 uur aan keurings­sta­ti­on: “Een foodtruck zou hier gouden zaken doen”

De eerste autokeuringsdag zonder afspraak is in Stekene uitgedraaid op een ware uitputtingsslag. Bestuurders stonden tot 7 uur aan te schuiven om in het SBAT-testcentrum binnen te geraken. De file buiten op straat was op een bepaald moment bijna een kilometer lang.

2 augustus