CD&V-fractieleider Maaike Van Puyenbroeck gaat niet mee in kartellijst 9190.nu: “Geen vertrouwen in nieuwe beweging”

Een algemene vergadering keurde begin deze week de nieuwe kartellijst 9190.nu goed. Daarin bundelen de lokale afdelingen van Groen, CD&V en Vooruit de krachten om bij de verkiezingen van 2024 de absolute meerderheid van Gemeentebelangen te breken. Maaike Van Puyenbroeck, huidig fractieleider in de gemeenteraad voor CD&V, sluit niet aan bij de nieuwe beweging. “Als lokale partij zitten we vaak op dezelfde lijn van Groen, maar heel vaak staan we ook lijnrecht tegenover elkaar”, zegt Van Puyenbroeck. “De manier van oppositie voeren van deze partij is ook niet de mijne. Te vaak wordt er op de man gespeeld, en niet op de bal. Vooruit, de andere kartelpartij, is al sinds 2018 niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. We weten niet wat voor vlees we daarmee in de kuip hebben. Een kartel aangaan met deze twee partijen boezemt mij geen vertrouwen in.”