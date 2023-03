Cadeaubonnen te winnen tijdens Maand van de Markt

Moeder steelt samen met haar kinderen 47.000 euro bij bejaarde buurman: “Hij was verliefd op mij en liet ons maar niet gerust”

Foto’s van haar kinderen met een resem bankbiljetten op Facebook deden haar de das om. Maandag stond S.S. (35) voor de Dendermondse rechter omdat ze haar 86-jarige buurman, die in hetzelfde flatgebouw in Sint-Niklaas woonde, bestal voor zo’n 47.000 euro. Fraai was het beeld in de rechtbank niet: S.S. staat voor meer dan één misdaad terecht, en ze bleek er niet vies van om haar eigen kinderen voor de bus te werpen.