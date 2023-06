Bromfietser lichtgewond bij aanrijding op kruispunt Kerkstraat

Ruzie met overbuur over geluids­over­last bij bedrijf Livlina wordt opgelost:“Geen manoeuvre­ren­de vrachtwa­gens en draaiende motoren meer in onze straat”

Logistiek bedrijf Livlina in Sint-Niklaas gaat haar in- en uitrit in de Eigenlostraat verbouwen. Daarmee moet er een einde komen aan de manoeuvres van vrachtwagens in de straat. Met dubbele geluidsmuren wil men ook de lawaaihinder door de draaiende motoren beperken. Livlina is al enkele jaren in een procedureslag verwikkeld met haar overbuur omwille van geluidsoverlast.