Botsing bij afdraaimanoeuvre in de De Stropersstraat

Nieuwe PIT-ambulances rukten al 158 keer uit op twee weken tijd: “We redden hier levens mee”

Sinds 17 april rijden er twee nieuwe paramedische interventieteams (PIT) rond in het Waasland met Beveren en Sint-Niklaas als uitvalsbasis. De bedoeling is de mug te ontlasten, maar ook sneller dringende geneeskundige hulp te bieden. En de nood blijkt bijzonder groot want er waren intussen al 158 interventies.