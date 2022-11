BOOST plant bijenvriendelijk bedrijfsbos ‘Elscobos’ aan

StekeneOm een duw te geven aan bosuitbreiding in Oost-Vlaanderen plantten de Oost-Vlaamse bosgroepen afgelopen zaterdag 2.000 bomen aan voor het nieuwe Elscobos nabij de IJzerhandstraat in Stekene.

Iedereen kon afgelopen najaar een gift doen aan het BOOST-fonds om deze bosuitbreiding mogelijk te maken, en uiteraard zijn ook deze donateurs van de partij. Met de aanplant van 2.000 bomen in Stekene komt de teller van BOOST-realisaties op 29.000 bomen, of meer dan 14 hectare.

30 voetbalvelden

Na Stekene worden er nog twee BOOST-bossen geplant in Sint-Niklaas. Eind deze winter zullen meer dan 29.000 BOOST-bomen geplant zijn, goed voor 14,3 hectare pure bosuitbreiding sinds de start van het project in 2020. “Het gaat om bosuitbreidingsprojecten die anders tussen de mazen van het (subsidie)net vallen, en dus mogelijks niet zouden gerealiseerd worden”, licht Sarah Geers van BOOST toe. “Het is belangrijk om iedereen met bebossingsdromen zo goed mogelijk te ondersteunen. De Bosgroepen doen dat met advies en dienstverlening op maat, en in Oost-Vlaanderen dus ook met een toelage via BOOST. Via fondsenwervingscampagnes proberen we hiervoor extra middelen op te halen. Hoe meer giften we ophalen, hoe meer bosuitbreiding we kunnen ondersteunen in onze regio.”

Volledig scherm Nieuw Elscobos in Stekene © rv

Elscolab nv, eigenaar van het perceel, stapte dan ook graag mee in het project. “Onze corebusiness is meet-, regel- en laboratoriumapparatuur, maar duurzaamheid zit in ons DNA ingebakken”, vertelt Geert van Cleemput van Elscolab. “We streven naar kwalitatieve oplossingen in diverse toepassingen voor onze klanten, en we willen dat aspect ook verder uitdragen naar de maatschappij door middel van een bedrijfsbos.” Het Elscobos wordt een bijenvriendelijk bedrijfsbos van 1 hectare met veel bloeiende soorten zoals zoete kers, linde en spork. Meer dan 2.000 bomen en struiken zullen er een plekje krijgen en op een duurzame manier beheerd worden, zodat de jonge aanplant kan uitgroeien tot een klimaatrobuust bos. Zo wil BOOST zorgen voor meer en beter bos in Oost-Vlaanderen.

Fondsenwerfactie

Dit jaar vond voor de eerste keer een fondsenwerfactie plaats in het kader van BOOST, met succes. Meer dan 100 donateurs deden een duit in het zakje, en maakten de realisatie van 3.200 m² bos mogelijk. “We willen dan ook iedereen graag bedanken die een gift deed, om samen met ons en onze partners te zorgen voor klimaatrobuust bos in Oost-Vlaanderen”, vertelt Geers nog. BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met steun van de Vlaamse Overheid, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen. Het Elscobos is een gezamenlijke realisatie van Bosgroepen Oost-Vlaanderen, Elscolab en de gemeente Stekene.

Cadeautip voor eindejaar

Wie mee zorg wil dragen voor onze natuur kan nog steeds een fiscaal aftrekbare gift doen om klimaatrobuuste bebossingsprojecten te realiseren, niet aan de andere kant van de wereld, maar gewoon in jouw achtertuin. Per 5 euro die je schenkt, plant BOOST 2 m² klimaatrobuust bos aan. Met een gift van 40 euro zorg je dus voor de aanplant van 16 m² bos. Schenken kan via www.boostvoorbos.be.

Je vindt er bovendien meer info over projecten die komende winter gerealiseerd worden of hoe je zelf een bebossingsdossier kan indienen. In december wordt een nieuwe oproep gelanceerd, en kan je een aanvraag indienen om kans te maken op maximum 25.000 euro steun per hectare voor jouw bebossingsproject. Indienen kan tot eind april 2023.

