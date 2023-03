Boekenkastjes brengen hulde aan overleden jeugdauteur Dirk Bracke: op 10 plaatsen in Stekene kan je een boek ruilen

Luc (65) neemt afscheid van sportwin­kel City Sport: “Overeind gebleven zonder webshop”

Uitbater Luc Toté (65) van sportwinkel City Sport in de Kapelstraat in Sint-Niklaas laat na 24 jaar zijn zaak over. De oudste speciaalzaak voor racketsport in het Waasland wordt overgenomen door Ilya Chardome.