Bloemstukken gestolen anderhalf uur nadat overledene is uitgestrooid: “Dit voelt alsof moeder twee keer is gestorven”

StekeneOnbekenden hebben vrijdag zeven bloemstukken gestolen van de strooiweide op de begraafplaats in Stekene. Eén van de stukken werd nadien achteloos onder de wielen van een vrachtwagen gegooid. De nabestaanden zijn in shock. “Dit gebeurde amper anderhalf uur nadat we afscheid hebben genomen van onze moeder”.

De uitvaart van Betsy Hermans (79) heeft voor haar familie een wel erg wrang staartje gekregen. Afgelopen vrijdag woonden ze na de plechtigheid het uitstrooien van de assen bij op de begraafplaats in Stekene. Terwijl de rouwende familie thuis steun zocht bij elkaar, gingen onbekenden aan de haal met alle bloemstukken die op de strooiweide waren achtergelaten. “Om 12 uur hebben we het kerkhof verlaten en om half 2 kreeg ik telefoon van een kennis dat er een bloemstuk van onze familie op straat lag, onder de banden van een geparkeerde vrachtwagen”, getuigt Marina Ringoot. “We zijn meteen in de auto gesprongen om te gaan kijken. Ter plaatse vonden we inderdaad nog één bloemstuk. De rest was verdwenen. We zijn gewoon in shock. Ik heb vrijdag de dokter moeten laten komen want ik was helemaal van de kaart. Dit getuigt van zo’n onwaarschijnlijke respectloosheid… het is niet te vatten.”

Volledig scherm Het enige bloemstuk dat werd achtergelaten, vond de familie terug onder de wielen van een vrachtwagen. © rv

In totaal lagen er op de strooiweide zeven bloemstukken van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Marina heeft het vooral erg moeilijk met één wel erg dierbaar bloemstuk. “Dat is neergelegd in naam van één van de kleinkinderen dat op driejarige leeftijd gestorven is aan leukemie”, vertelt ze met tranen in de ogen. “Het was een symbolisch gebaar om dat neer te leggen bij de assen van mijn moeder. Dit voelt als een mes in de rug. Het was al hard om afscheid te nemen van onze moeder en dan wordt je met zoiets geconfronteerd.”

Oproep naar getuigen

Marina en haar twee zussen en drie broers hebben intussen een oproep gelanceerd via facebook om te zoeken naar getuigen. “Het bericht is bijna driehonderd keer gedeeld en heeft al enkele bruikbare tips opgeleverd. Er is intussen ook klacht neergelegd bij de politie. Die gaat deze week langskomen voor een verklaring. Vrijdag waren we namelijk niet in staat om de agenten te ontvangen. Iedereen was compleet van de kaart. Door corona is het al moeilijk om op een deftige manier een uitvaart te plannen. Moeder verbleef de laatste jaren in het rusthuis in Stekene. Ook daar was het bezoek het voorbije jaar moeilijk door de coronaregels. Als dan zelfs een intiem afscheid op het kerkhof op zo’n manier eindigt, gaat het licht even uit.”

De familie hoopt dat de daders tot inkeer komen en de bloemstukken terugbrengen. “Maar begrip zal ik nooit kunnen opbrengen. Ze hebben alleen de bloemen meegenomen die op de assen van onze moeder lagen. Het waren allemaal witte bloemen. Op de strooiweide lagen nog andere bloemstukken maar die waren ofwel van plastic of verwelkt. Iedereen ziet echter dat de bloemen er pas lagen. Zelfs de assen zijn nog zichtbaar. Je moet dan toch al een onmens zijn om die bloemen zomaar weg te graaien. Dit is voor ons geen enkel verschil met grafschennis.”

Wie iets vrijdag tussen 12 en 13.30 uur iets heeft opgemerkt in de omgeving van de begraafplaats in de Frans van Brusselstraat in Stekene kan dit melden aan de politiezone WaNo of aan Marina via facebook.