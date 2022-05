Bloemenmarkt fleurt marktplein op

Sint-Niklaas Nieuwbouw voor Broeder­school in Wever­straat: “Nood aan nieuwe sporthal was groot”

De afdeling Bio en Sport van de Broederschool in de Weverstraat in Sint-Niklaas kan sinds kort pronken met een gloednieuw complex. In het gebouw is er onder meer plaats voor een sporthal, twee labo’s, een dans- en balletzaal en een refter.

30 april