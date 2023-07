Rijverbod voor fietsster die zwaarge­wond werd na val: “Vrouw had 1,84 promille alcohol in het bloed”

Een fietsster die zwaar ten val was gekomen in de Bellestraat in Sint-Niklaas en zelfs even in levensgevaar verkeerde, is veroordeeld tot een geldboete en een rijverbod. De vrouw bleek 1,84 promille alcohol in het bloed te hebben.