Bestuurster onder invloed riskeert fikse straf nadat ze voertuig tegen elektriciteitspaal parkeert

Het ongeval gebeurde in Stekene toen R.D. op weg was naar huis. De vrouw had maar liefst 1,9 promille in haar bloed op het moment van de feiten. Vandaag gaf R.D. ook toe dat ze medicatie nam voor epilepsie, iets wat de wenkbrauwen deed fronsen bij de politierechter. Hij besloot om de zaak verder uit te stellen om haar te laten controleren door een dokter. Voor het ongeval onder invloed riskeert ze alvast een stevige boete en rijverbod.