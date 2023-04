Bestuurster (28) onder invloed vliegt met auto over rotonde op Drieschouwen

Kinderen leven zich uit tijdens stralende Buiten­speel­dag: “Hoogmis voor het buitenspe­len in onze stad”

De Buitenspeeldag is woensdagmiddag een schot in de roos geworden in Sint-Niklaas. Honderden kinderen trokken onder een stralend zonnetje naar één van de 13 speelplekken in de stad, waar telkens extra spelletjes en speeltoestellen werden voorzien.