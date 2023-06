Bestelwagen gestolen in Kemzekedorp

Mohamed (36) bouwt klein ska­te-imperium uit met zijn Curb-win­kels: “Het is een uitlaat­klep, een hobby, een soort van sport. Maar het is ook kunst”

Zeggen dat Mohamed Saouti (36) met zijn Curb Skateshop een Oost-Vlaams skate-imperium aan het uitbouwen is, is er misschien een beetje over. Maar toch. Met vestigingen in Gent, Sint-Niklaas en nu de verhuis naar een groter pand in Aalst begint het daar wel wat op te lijken. Mohamed zelf wuift het weg, hij praat liever over zijn passie. “Skaters zijn trendsetters.”