BELOOFD IS BELOOFD. Worden nieuw bib, theaterzaal en polyvalente zaal sluitstuk van vrijetijdssite? Wanneer verhuist academie naar gerestaureerd klooster? Komt er een nieuwe Hellestraat?

StekeneDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Stekene, een groene gemeente op de grens van Nederland en België. Wij bladerden door het 324 pagina’s tellende meerjarenplan.