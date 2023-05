Beleidsplan trage wegen voorgesteld aan inwoners: “Bijna helft van trage wegen was ontoegankelijk geworden”

Chauffeur geflitst aan 132 km/u in bebouwde kom Gentstraat

De politie van Sint-Niklaas heeft in de voorbije maand april in totaal 56.193 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. 6% van de chauffeurs werd geflitst. De meeste overtredingen werden vastgesteld in de Gentstraat, Breedstraat en Noordlaan.