Auto rijdt in op aanhangwagen met oldtimer en belandt daarna in de gracht

Door de klap belandde de aanrijdende wagen in de gracht naast de snelweg. De Poolse bestuurder van de bestelwagen die de aanhangwagen trok, verloor door de aanrijding eveneens de controle. De aanhangwagen begon te slingeren en knalde tegen de vangrail waardoor de oldtimer er af viel en daarbij zware schade opliep. Door het ongeval was de E34 gedurende een 3 kwartier volledig versperd. Enkel de bestuurder van de auto die in de gracht belandde raakte licht gewond. De man wist niet meer wat er precies gebeurd was. Mogelijk was hij in slaap gedommeld achter het stuur.