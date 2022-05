Auto over de kop en tegen paal

Sint-Niklaas Leerlingen­raad Heilige Familie houdt Cultuurdag: “Trots op verschei­den­heid op onze school”

“Onze school heeft een grote verscheidenheid aan culturen”, weten de leden van de leerlingenraad. “En daar mogen we best trots op zijn. Om al die verschillende achtergronden te vieren organiseerden we een cultuurmarkt. Er werd typische klederdracht getoond, er kon bijgeleerd worden over geschiedenis en natuurlijk werden ook de smaakpapillen verwend. Voor deze gelegenheid was het dragen van een hoofddoek of traditionele kledij op onze school toegestaan.”

6 mei