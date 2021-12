Auto gaat over de kop en belandt op dak in gracht naast E34

Sint-Niklaas Van 189 naar 630 leegstaan­de woningen in jaar tijd: “Wooncon­tro­leurs konden door corona écht controle­ren”

Opmerkelijk: het aantal leegstaande woningen in Sint-Niklaas is in één jaar tijd verdrievoudigd, van 189 in 2019 naar 630 in 2020. De reden? Door de lockdown vorig jaar konden de wooncontroleur zijn job pas écht goed uitoefenen, omdat er geen woningkwaliteitsonderzoeken konden gebeuren. Hij kreeg er meteen ook een collega bij. “En meteen blijkt dat er in het verleden heel veel leegstand onder de radar is gebleven”, kaart Jef Maes (PVDA) aan. De stad gaat ingrijpen met een hogere leegstandsbelasting, waarbij eigenaars van leegstaande woningen vanaf het vierde jaar 10.000 euro zullen moeten betalen, in plaats van 5.000 euro nu.

