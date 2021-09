Auto belandt in gracht naast E34: jonge vrouw levensgevaarlijk gewond

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Stekene. Om een nog onbekende reden verloor de bestuurster de controle over haar voertuig. Ze reed van de snelweg en belandde enkele meters lager in de gracht. Daar ging de wagen verschillende keren over de kop om op zijn kant tot stilstand te komen. Verschillende getuigen stopten onmiddellijk om hulp te bieden en verwittigden de hulpdiensten. Een passagier kwam er als bij wonder ongedeerd van af. De jongeman kon zonder een enkel schrammetje uit het wrak stappen. De bestuurster bleek er echter erg aan toe. Zij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde niet voor verkeershinder.