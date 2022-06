Afgesloten wegel officieel heropend: “Pad is opnieuw toegankelijk voor wandelaars en fietsers”

StekeneEen openbare wegel aan het Boskafeeke in Stekene die vorig jaar werd afgesloten door een buurtbewoner, is woensdag door het gemeentebestuur officieel heropend. Het hekwerk werd weggenomen en het pad werd opnieuw toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Met 121 getuigenissen, oude kaarten en wandelroutes onder de arm vocht het gemeentebestuur het afsluiten van de wegel tussen de Vogelzangstraat en Korte Dweersstraat aan. Het pad bleek al minstens 30 jaar openbaar te zijn, en is uitgerust met openbare verlichting en elektriciteitspalen. “In januari van dit jaar werd het pad door de gemeenteraad erkend als gemeenteweg”, schetst schepen voor Publieke Ruimte Kris Van Duyse (GeBe). “Dat was mogelijk dankzij een nieuw gemeentedecreet. De wegel ter hoogte van horecazaak het Boskafeeke werd door de eigenaar onterecht afgesloten, en is nu door ons opnieuw voor iedereen opengesteld. “

Volledig scherm De eigenaar van de wegel sloot het pad vorig jaar af © bfs

De eigenaar ging in beroep tegen de beslissing van de gemeente. “We wachten het verder verloop van de juridische procedure af”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe) van Stekene. “Maar we zijn zeer tevreden dat de wegel toch al voorlopig werd opengesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat deze trage weg definitief open zal blijven. We vragen aan iedereen die de wegel gebruikt om respect te hebben voor de omgeving en de buurtbewoners.”

De erkenning van de trage wegel als gemeenteweg kadert binnen een ruimer beleids- en actieplan dat alle trage wegen in Stekene opnieuw in kaart brengt. “We willen zowel afgesloten trage wegen openstellen als bestaande trage wegen opwaarderen”, zegt schepen Kris Van Duyse. “We denken ook na over nieuwe en nuttige verbindingen voor de fietsers en wandelaars in Stekene. Voor de opmaak van dit beleidsplan werken we samen met de vzw Trage Wegen en het plaatselijk comité Trage Wegen Stekene. Het plan zal in de loop van 2023 afgewerkt zijn.”

