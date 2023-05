77-jarige man tot op het bot gebeten bij hondenaanval: “Bewoners dragen hier pepperspray of mes als ze gaan wandelen”

Spellen­zaak Brood & Spelen laat jongeren samen blokken: “Plaats voor 50 studenten”

Studenten zijn vanaf dinsdag 30 mei heel de examenperiode lang welkom in spellenspeciaalzaak Brood & Spelen in de Stationsstraat in Sint-Niklaas om er in groep te blokken. Alles samen is er plaats voor 50 studenten.