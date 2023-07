Vandalen trekken spoor van vernieling door wijk Far-West

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er vernielingen aangericht in de wijk Far-West. Het spoor van de vandalen loopt van de Hendrik I lei naar het Maurits Duchéhof. Op die route werd een heel aantal auto’s bekrast en straatmeubilair beklad en beschadigd. De politie is een onderzoek gestart.