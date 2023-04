Winderige dagen verwacht – dit gaat het weer worden in Steenokkerzeel

Café In Den Prins in Elewijt heropent de deuren: “Klaar voor een nieuwe uitdaging”

Een spannende avond was het voor N-VA-schepen Kathleen Goovaerts en haar man Roel Ceulers. Om stipt 19 uur gooiden ze als nieuwe uitbaters de deuren open van café In Den Prins in Elewijt. Samen met zo’n 200 gasten klonken ze op een nieuw begin.