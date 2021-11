Wilde petekind Stefaan en Carla vermoorden voor hun geld? “Hoe konden ze hier anders mee wegkomen?”

Donderdag al hadden Jonathan B. (35) uit Kortrijk, zijn vrouw Sandra I. (33) en Donnie M. (38) uit Harelbeke het plan opgevat om het koppel te overvallen. B. was de neef en het petekind van Carla en hij had hen wel eens horen ontvallen dat ze veel cash geld in huis hadden. Geld dat het aan lager wal geraakte trio goed zou kunnen gebruiken. Donderdagvond bleef de deur gesloten waarna ze op café gingen. “Sandra wilde het toen nog uit hun hoofd praten maar dat is niet gelukt”, aldus haar advocaat Eddy Cochez. Daarom brachten ze in de nacht van zaterdag op zondag een tweede bezoekje. Ze verschaften zich toegang tot de woning en gaven beide slachtoffers meerdere messteken en slagen. Beide slachtoffers werden vervolgens gekneveld met tape en kabelbinders aan handen en voeten. De daders gingen ervandoor met een camper van het koppel, een auto, een gsm, een bankkaart en luchtdrukgeweren. Ondanks haar verwondingen, slaagde de vrouw erin de buren te verwittigen die de hulpdiensten belden. Het koppel werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is nog steeds kritiek.

Poging roofmoord

De speurders konden aan de hand van de gestolen auto van Carla en Stefaan de daders snel lokaliseren in een café in Munsterbilzen, honderd kilometer van Steenokkerzeel. Daar zouden ze in een kamer overnachten. De speciale interventie-eenheden konden Jonathan B. en zijn vrouw Sandra daar inrekenen. Mededader Donnie M. werd even later opgepakt. Het trio werd in verdenking gesteld van poging roofmoord, wat erop wijst dat de speurders ervan uitgaan dat hun intentie was om Stefaan en Carla te doden. “Ze kenden Jonathan en wisten dus dat hij een van de daders was. Hoe dachten ze hiermee weg te kunnen komen als ze hen in leven zouden houden?”, klinkt het bij bronnen dichtbij het dossier. Volgens haar advocaat was er in hoofde van Sandra I. alleszins geen enkele intentie om hen te doden. “Absoluut niet”, aldus Cochez. “Ze hadden ook geen slechte band met die mensen; Ze wilden een slag slaan. Ze hoopten veel cash te vinden maar dat was er natuurlijk niet.” Jonathan B. en Sandra I. werden gisteren al aangehouden door de onderzoeksrechter. Donnie M. verschijnt vandaag nog