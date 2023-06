WEER. Vanochtend kans op helder weer in Steenokkerzeel

Nummerpla­ten van bus voor mensen met een beperking blijken plots gestolen: “Wie helpt onze rolstoelge­brui­kers uit de nood?”

Het personeel van De Klink in Diegem — een woonvoorziening voor mensen met een mentale beperking — zit in zak en as nadat de nummerplaten van hun liftbus werden gestolen. Als gevolg van de laffe diefstal kunnen de bewoners met een rolstoel niet meer op uitstap of zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden. “Door de administratieve rompslomp, zal deze situatie nog wel een tijdje duren.”