WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Steenokkerzeel

IN BEELD. “Laat je betoveren door de kleuren en geuren die de zintuigen strelen”: op stap in de sprookjes­ach­ti­ge rozentuin van Coloma

De rozentuin in park Coloma in Sint-Pieters-Leeuw - bij het gelijknamige kasteel - is een van de grootste rozentuinen in Europa. In het hart van het park bloeien jaarlijks meer dan 3.000 rozenvariëteiten uit 25 verschillende landen, samen goed voor 300.000 bloemen. Deze zomer kun je al dit moois zelf bewonderen. Wij brachten alvast een bezoekje aan deze feeërieke locatie en nemen je mee op een reis door de tijd. Extra tip: de tuin is ook een prachtige trouwlocatie en wij snappen nu waarom.