WEER. Overwegend bewolkt weer in Steenokkerzeel vanochtend

Inbraak bij frituur op Kerkplein: “Een uur eerder en de dieven hadden hun vingers verbrand”

Al 45 jaar staat uitbater Rudi Vanheer (65) in frituur Rapide op het Kerkplein in Zaventem, waar hij reeds honderdduizenden klanten bediende. Maar het is de eerste keer dat hij inbrekers over de vloer kreeg. Gelukkig konden de dieven geen grote buit scoren. Naast het kleingeld van de kassa, is ook de telefoon van de zaak spoorloos. Maar Rudi laat het niet aan zijn hart komen. “Ik ben al lang blij dat ze niets kapot hebben gemaakt.”