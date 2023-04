WEER. Kans op bewolking in Steenokkerzeel vanochtend

IN BEELD. Sfeer en gezellig­heid tijdens ‘drei dolle dage’ Kampenhout carnaval

Carnaval en Aalst zijn dan wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ook Kampenhout kent al sinds enige het feest der zotten de nodige eerbetuiging toe, met maar liefst drie dagen feest. Ook de carnavalsdriedaagse tijdens het voorbije weekend was opnieuw een schot in de roos. Wie er niet bij was kan nog steeds genieten van de beelden. Wie er wel bij was: alaaf!