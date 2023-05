WEER. In Steenokkerzeel zwaarbewolkte ochtend

Openbaar onderzoek betaalbaar woonpro­ject Kortenberg West van start

In Kortenberg is vrijdag het openbaar onderzoek over het betaalbaar woonproject tussen de Vierhuizenstraat, de Vogelenzangstraat en de Hoogveldstraat van start gegaan. Kortenberg West moet op termijn voor 122 wooneenheden zorgen, al gaat de omgevingsvergunningsaanvraag over ‘slechts’ 100 woningen.