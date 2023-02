Week van het Witloof start, maar geen reden tot feesten door gebrek aan opvolging en dalende verkoop: “Uitbuiting door retail maakt onze stiel kapot”

Erps-Kwerps/SteenokkerzeelDinsdag is de Week van het Witloof gestart. Bedoeling daarvan is de groente in de kijker te zetten. En dat blijkt nodig, want de weinige overgebleven grondwitlooftelers uit onze regio vrezen voor de toekomst van ‘het witte goud’. Het gebrek aan opvolging en de dalende verkoop zijn de oorzaken. Voor dat laatste wijzen ze naar de retail. “Als de prijzen in winkels 3 tot 4 keer hoger zijn dan de onze, dan is het logisch dat ons witloof blijft liggen.”